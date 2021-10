Johnson & johnson : Nouvelles données positives autour du Stelara

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont présenté aujourd'hui de nouvelles données positives sur le Stelara (ustekinumab) en tant que traitement de première intention chez les adultes atteints de la maladie de Crohn (MC) modérée à sévère, ou de rectocolite hémorragique (CU).



Les études suggèrent que la durée de rémission est plus longue (avec un report de l'intervention chirurgicale) chez les patients atteints de CU modérée à sévère lorsque Stelara est utilisé directement en première intention, par rapport à un traitement de Stelara en 2e ou 3e intention.



Par ailleurs, les patients bio-naïfs atteints de la maladie de Crohn modérément à sévèrement active ayant reçu Stelara ont montré des taux de persistance plus élevés à un an par rapport à l'adalimumab.



'Des études comme celles-ci sont importantes pour aider les médecins à choisir une option thérapeutique appropriée pour leurs patients dans un contexte de première intention', a réagi Christopher Gasink, responsable des affaires médicales d'immunologie et gastro-entérologie chez Janssen Scientific Affaires.



'Ces données soutiennent l'utilisation de Stelara en tant qu'option de première intention pour les patients atteints de MC et de CU', a-t-il ajouté.





