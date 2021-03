Johnson & johnson : Le vaccin contre la Covid a été validé par la FDA

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a donné son feu vert au vaccin unidose contre la Covid-19 développé par Johnson & Johnson, a fait savoir le laboratoire ce week-end.



La décision de la FDA s'appuie sur les données d'une étude de phase III ayant démontré une efficacité du vaccin à 85% dans l'ensemble des régions étudiées, 28 jours après l'injection.



Johnson & Johnson s'engage à rendre son vaccin Covid disponible sans but lucratif en cas d'urgence. La société précise avoir débuté les envois et espère vacciner 20 millions de personnes aux USA d'ici mars.



La société prévoit par ailleurs de livrer 100 millions de vaccins à injection unique aux États-Unis au cours du premier semestre 2021.



Johnson & Johnson annonce aussi avoir sollicité l'Agence européenne des médicaments pour la mise sur le marché de son vaccin sur le sol européen ainsi que l'OMS, pour son dépôt sur une liste d'utilisation d'urgence.



En outre, des soumissions progressives pour le candidat vaccin à dose unique COVID-19 ont été lancées dans plusieurs pays du monde, assure J&J.





