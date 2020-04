Johnson & johnson : Fabrication d'un éventuel vaccin du Covid-19

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson a déclaré que Janssen Pharmaceutical travaille avec Emergent BioSolutions pour soutenir la fabrication de son candidat vaccin COVID-19 expérimental.



Selon les termes de l'accord, Emergent fournira des services de fabrication à partir de 2020 et réservera également des capacités opérationnelles pour potentiellement soutenir la fabrication commerciale du vaccin à partir de 2021.



J&J a déjà commencé les préparatifs de la production de vaccins dans ses installations de Leiden, aux Pays-Bas, dans le but de lancer des essais cliniques humains de phase 1 en septembre.



J&J s'est engagé à produire et à fournir rapidement plus d'un milliard de doses de son vaccin, qui pourraient être disponibles au début de 2021.



