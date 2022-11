Johnson & johnson : Dresse le bilan de l'initiative Save Legs Change Lives

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont dressé un premier bilan de l'initiative pluriannuelle 'Save Legs. Change Lives', conçue pour lutter contre les amputations liées à la maladie vasculaire périphérique.



Dans sa 1ère année, le programme 'Save Legs. Change Lives' s'est concentré sur la population noire américaine, qui est jusqu'à quatre fois plus susceptibles que la population blanche américaine de subir une amputation liée à la maladie vasculaire périphérique.



Janssen s'est notamment concentré sur trois domaines prioritaires: autonomiser les individus et les communautés exposés à un risque accru de MAP, collaborer avec des partenaires puissants et stimuler la recherche.



'Nous avons partagé des informations sur la cette maladie avec des millions de personnes, mis en oeuvre des milliers de dépistages gratuits et fait progresser la recherche qui va au coeur des inégalités qui entraînent un risque accru d'amputations au sein de la communauté noire. Et nous ne faisons que commencer', a souligné Richard Browne, adre médical principa chez Janssen Scientific Affairs.



