Johnson & johnson : Départ à la retraite du directeur scientifique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Johnson & Johnson annonce que le Dr Paul Stoffels, actuel vice-président du comité exécutif et directeur scientifique de Johnson & Johnson, quittera la société pour prendre sa retraite le 31 décembre 2021.



Le Dr Stoffels a notamment été à l'origine de la création du réseau J&J Innovation. En tant que président mondial des produits pharmaceutiques, il avait aussi dirigé la transformation du pipeline de R&D pharmaceutiques pour les sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson et joué un rôle clé dans de nombreuses collaborations avec des partenaires externes.



Sous sa direction, les équipes R&D de Janssen ont développé plus de 25 nouveaux médicaments dans plusieurs domaines thérapeutiques. Sept d'entre-eux ont intégré à la liste des médicaments essentiels de l'OMS.



Le Dr Stoffels va désormais travailler à assurer une transition en douceur pour les équipes R&D et innovation, indique J&J.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.