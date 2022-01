Jc decaux sa. : UBS relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur JCDecaux, UBS relève son objectif de cours de 22 à 24 euros sur l'action du spécialiste français de la communication en extérieur, une nouvelle cible correspondant globalement à son cours de bourse actuel.



'Après une solide publication de chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestre 2021, nous relevons nos attentes de résultats pour refléter notre hypothèse d'anticipation de la reprise du chiffre d'affaires de JCDecaux, menée par le mobilier urbain en 2022', explique le broker.



