Jc decaux sa. : Projet pilote sur la qualité de l'air à Chicago

(CercleFinance.com) - JCDecauxannonce la signature d'un partenariat avec le Groupe d'Innovation Urbaine de MicrosoftResearch et l'équipe ArrayofThings (AoT) pour lancer un projet pilote de capteur de qualité de l'air sur 100abribus à Chicago.



L'objectif? Pouvoir suivre avec précision la qualité de l'air à travers la ville et faciliter la mise en place de mesures environnementales adaptées.



Les habitants ne seront pas oubliés: en scannant un QR code présent sur chaque abribus avec leur smartphone, ils pourront accéder à un site spécialement conçu par MicrosoftResearch pour fournir au public des informations facilement compréhensibles à partir des données collectées par les capteurs de qualité de l'air.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel