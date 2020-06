Jc decaux sa. : Participation à une campagne pour le cinéma

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce relayer gracieusement une campagne de la FNCF pour accompagner la réouverture des cinémas depuis ce lundi, grâce à des colonnes et des mâts porte-affiche stratégiquement positionnés à Paris et en Île-de-France du 23 au 29 juin.



En régions, le groupe de communication en extérieur fera la promotion des nouveaux films à l'affiche sur 229 hauteurs colonnes du 23 au 29 juin, et près de 7.000 faces de mobilier urbain 2m2 du 24 au 30 juin dans de nombreuses agglomérations.



