Jc decaux sa. : Oddo confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre JCDecaux, avec un objectif de cours inchangé de 21,5 euros.



Le bureau d'analyses indique que les résultats trimestriels présentés hier soir sont ressortis 'à peu près en ligne' avec ses attentes, avec une croissance organique de 28,6% quand Oddo anticipait 26,4%.



JCDecaux indique tabler sur une croissance organique de 20% au 4e trimestre, une estimation qui reste 'très prudente' pour Oddo qui dit rester confiant et anticipe un 4e trimestre en ligne avec le 3e.



'La principale variable sera évidemment les éventuelles mesures sanitaires qui pourraient être prises ces prochains mois. A ce stade, un durcissement nous semble assez improbable mais la situation est à surveiller, entretenant toujours une visibilité très faible', conclut le broker.



