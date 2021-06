Jc decaux sa. : Nouveau responsable des relations investisseurs

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce l'arrivée de Rémi Grisard comme responsable des relations investisseurs et de la communication financière du groupe, le 15 juin. Il est rattaché à David Bourg, directeur général finance, administration et systèmes d'information.



Depuis, 2016, Rémi Grisard était analyste au sein de l'équipe Equity Research de Société Générale CIB en charge du secteur Média & Internet, où il couvrait notamment les valeurs Adevinta, M6, Mediaset Espana, Mediaset Italia, Mediawan et Scout24.



