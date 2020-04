Jc decaux sa. : Emprunt obligataire pour un milliard d'euros

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce avoir placé un milliard d'euros d'obligations sur des maturités de 4,5 ans et huit ans, avec respectivement des marges fixées à 235 et 275 points de base au-dessus du taux de swap, ce qui porte les coupons à 2,000% et 2,625%.



Cette opération, qui a rencontré une sursouscription de trois fois, sera dédié au remboursement de dettes existantes et aux besoins généraux. Cette émission permettra également d'allonger la durée moyenne de la dette du groupe de communication extérieure.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JC DECAUX SA. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok