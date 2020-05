Jc decaux sa. : Des solutions hydroalcooliques pour Paris

(CercleFinance.com) - Le groupe JCDecaux annonce ce vendredi qu'il va équiper 2.000 abris-voyageurs et sanisettes de distributeurs de solution hydroalcoolique, pour le compte de la ville de Paris et dans le cadre du déconfinement.



Dans le détail, ce sont 1.500 abris-voyageurs (soit 3 sur 4) et l'ensemble des 435 sanitaires automatiques qui en seront équipés.



'Ces distributeurs disposeront d'une capacité de 5 litres permettant 3.300 usages, et seront réapprovisionnés et désinfectés régulièrement par une équipe dédiée de JCDecaux. Au total, ce sont ainsi près de 6,5 millions de gestes de désinfection qui pourront être effectués chaque semaine grâce à ces distributeurs installés sur ces mobiliers urbains JCDecaux dont le maillage contribuera à sécuriser les trajets quotidiens des Parisiens et des visiteurs', commente le groupe.



