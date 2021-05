Jc decaux sa. : Baisse de -37,2% du chiffre d'affaires trimestriel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires ajusté est en baisse de -37,2 % à 454,3 millions d'euros pour le premier trimestre 2021 (contre 723,6 millions d'euros au premier trimestre 2020).



En excluant l'impact négatif lié à la variation des taux de change et l'effet négatif des variations de périmètre, le chiffre d'affaires ajusté est en baisse de -34,6 %.



Le chiffre d'affaires publicitaire ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en baisse de -37,2 % en organique au premier trimestre 2021.





Le groupe s'attend à une croissance du chiffre d'affaires organique ajusté du 2ème trimestre 2021 à plus de +60 %.



