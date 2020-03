Jc decaux sa. : Annule son dividende 2019

(CercleFinance.com) - JCDecaux annonce le retrait de sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019 afin de renforcer sa liquidité, son bilan ainsi que sa flexibilité financière en réponse à la crise mondiale de la pandémie de Covid-19.



Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : ' nous retirons nos prévisions de croissance organique de chiffre d'affaires au premier trimestre 2020 autour de -10 %. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 sera beaucoup plus négativement impacté '.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur JC DECAUX SA. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok