Jacques bogart : Reprend 41 fonds de commerce de Nocibé en France

(CercleFinance.com) - Bogart annonce avoir signé le 30 juin 2021, via sa filiale de distribution APRIL SAS (enseigne April), un contrat d'acquisition pour la reprise des 41 fonds de commerce de Nocibé en France.



Cette acquisition devrait permettre au Groupe Bogart de doubler la taille de son réseau en France et passer de 30 points de vente en France à 71, avec 35 nouvelles villes.



Si la totalité des conditions et accords est réalisée, la société prévoit une intégration des actifs en octobre 2021.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel