Ipsen : UBS reste neutre sur la valeur

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 107 E après l'annonce des résultats de l'essai de Phase III CONTACT-01. L'essai n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie globale (SG).



' L'échec de CONTACT-01 n'est pas une surprise. L'accent reste mis sur la Recherche et Développement et la capacité de livrer les résultats des transactions récentes ' indique UBS.



Le résultat de l'essai de Phase III CONTACT-01 porte sur cabozantinib associé avec atézolizumab chez les patients déjà traités par immunothérapie et chimiothérapie atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



' Bien que les résultats de l'étude n'aient pas atteint le critère d'évaluation principal dans cette indication, nous restons confiants quant à l'efficacité clinique de cabozantinib seul et en association avec un autre traitement dans les indications existantes pour les cancers difficiles à traiter. ' a indiqué le groupe.



