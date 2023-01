Ipsen : UBS réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à Neutre sur la valeur avec un objectif inchangé de 108 E. L'analyste estime que les données de NAPOLI-3 sont conformes à ses attentes.



' Les données détaillées de NAPOLI-3 présentées à l'ASCO GI étaient conformes à nos attentes. Nous continuons de nous attendre à une utilisation en première ligne et notre prévision pour Onyvide reste supérieure au consensus ' indique UBS.



Ipsen a présenté l'essai de phase III NAPOLI 3 sur le régime d'Onivyde®, qui a donné des résultats positifs en termes de survie dans l'adénocarcinome canalaire pancréatique métastatique non traité auparavant.



' Ces résultats représentent une avancée potentielle dans un cancer agressif et difficile à traiter ' a indiqué le groupe.



