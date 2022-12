Ipsen : Résultat d'un essai pour le cancer du poumon

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce le résultat de l'essai de Phase III CONTACT-01 évaluant cabozantinib associé avec atézolizumab chez les patients déjà traités par immunothérapie et chimiothérapie atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique.



L'essai n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie globale (SG).



Le profil de tolérance du traitement combiné de cabozantinib et de l'atézolizumab observé dans le cadre de l'essai était comparable à ceux habituellement observés en monothérapie pour chaque traitement. Aucun nouveau signal de tolérance n'a été identifié. Les résultats détaillés de l'essai CONTACT-01 seront soumis pour présentation lors d'un futur congrès médical.



Howard Mayer, M.D., Vice-Président Exécutif et Directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen, a déclaré : ' Les résultats de l'essai clinique CONTACT-01 ont montré le défi de traiter les patients atteints d'un CPNPC après l'échec de lignes de traitements précédentes. Bien que les résultats de l'étude n'aient pas atteint le critère d'évaluation principal dans cette indication, nous restons confiants quant à l'efficacité clinique de cabozantinib seul et en association avec un autre traitement dans les indications existantes pour les cancers difficiles à traiter. '



