Ipsen : Relèvement des objectifs pour 2023

(CercleFinance.com) - Ipsen revoit à la hausse ses objectifs pour 2023, visant maintenant une croissance des ventes totales supérieure à 6% à taux de change constant (et non plus supérieure à 4%) et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% (et non plus d'environ 30%).



Sur le premier semestre 2023, le laboratoire pharmaceutique a vu son BPA divisé par deux (-50,5%) à 2,35 euros, avec une marge opérationnelle des activités en baisse de 5,6 points à 34%, en raison des investissements dans le portefeuille de produits R&D.



A près de 1,54 milliard d'euros, ses ventes se sont accrues de 7,4% à changes constants (+7,2% en données publiées), tirées par les plateformes de croissance en hausse de 17,1% avec une forte contribution des produits récemment acquis, Bylvay et Tazverik.



