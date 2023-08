Ipsen : RBC salue des données sur Cabometyx

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RBC réaffirme sa recommandation 'performance en ligne avec le secteur' et son objectif de cours de 120 euros sur Ipsen, après la présentation de données de phase III positives concernant son Cabometyx dans le cancer de la prostate à un stade avancé.



Si des données complètes sont encore requises pour en évaluer le potentiel, RBC estime que 'de fortes données pourraient soutenir un coup de pouce significatif aux ventes de Cabometyx, actuellement tirées par son utilisation dans le contexte du cancer du rein'.



'Entre-temps, Cabometyx restera un important moteur de croissance pour Ipsen, notamment en cancer du rein de première ligne', juge RBC, qui anticipe des ventes de 546 millions d'euros cette année (+22%), puis un pic de 786 millions à horizon 2028.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.