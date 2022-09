Ipsen : RBC initie la couverture à 'performance en ligne'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a initié mercredi la couverture du titre Ipsen avec un opinion 'performance en ligne avec le secteur' et un objectif de cours de 107 euros.



Dans une étude, le courtier fait valoir que le médicament le plus vendu par le groupe biopharmaceutique, Somatuline, représente aujourd'hui 40% de son chiffre d'affaires, tout en soulignant que ce traitement des tumeurs neuroendocrines doit désormais faire face à l'arrivée de génériques.



Si RBC s'attend à ce que l'érosion de ses ventes soit lente, le broker souligne qu'Ipsen va désormais devoir trouver de la croissance sachant que des produits tels que Cabometyx, Onyvide et Dysport ne permettront pas de totalement compenser le manque à gagner lié à la perte de brevet sur Somatuline.



D'après RBC, Ipsen n'a donc pas d'autre choix que de renforcer son portefeuille thérapeutique, une option qui pourrait passer selon lui par des opérations similaires à la récente acquisition d'Epizyme et de son médicament principal, Tazverik, qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques dans le lymphome.



