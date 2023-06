Ipsen : Présentations prévues à Vienne en maladies hépatiques

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce qu'il présentera des données issues de son portefeuille croissant dans les maladies hépatiques rares à l'occasion du Congrès 2023 de l'European Association for the Trial of Liver (EASL), qui se tiendra du 21 au 24 juin à Vienne, en Autriche.



Il présentera notamment sept abstracts sur de nouvelles données cliniques concernant l'utilisation de Bylvay (odevixibat) chez des patients atteints de cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC) et du syndrome d'Alagille (SAG).



'Un abstract sur la validation du contenu d'outils d'évaluation des résultats rapportés par les patients, utilisés auprès de patients atteints de cholangite biliaire primitive (CBP), sera également présenté', ajoute le laboratoire pharmaceutique.



