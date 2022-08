Ipsen : Partenariat stratégique avec Marengo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen et Marengo Therapeutics annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique afin de développer en phase clinique deux traitements candidats de précision en immuno-oncologie à partir de la plateforme STAR de Marengo.



Marengo assurera le développement préclinique et assumera les coûts associés jusqu'au dépôt de la demande d'approbation des médicaments auprès de la FDA américaine, tandis qu'Ipsen sera en charge du développement clinique et de la commercialisation.



Le laboratoire français effectuera un premier paiement de 45 millions de dollars, ainsi que des versements ultérieurs qui pourront s'élever jusqu'à 1,59 milliard, si toutes les étapes sont respectées, en plus du paiement de redevances progressives sur les ventes.



