Ipsen : OPA sur Epizyme prolongée jusqu'au 11 août

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que sa filiale Hibernia Merger Sub a prolongé le délai de validité de son OPA en vue d'acquérir les actions Epizyme, jusqu'à 23h59 (heure de la Côte Est américaine) le jeudi 11 août (et non plus le 8 août), sauf en cas de nouvelle prolongation.



Toutes les autres modalités et conditions de l'offre restent inchangées. Elle a été prolongée en vue d'accorder un délai supplémentaire afin que la condition antitrust prévue par la loi Hart-Scott-Rodino soit satisfaite.



A 17h00 le 4 août, environ 42.256.760 actions avaient été valablement apportées dans le cadre de l'offre publique d'achat et n'ont pas été valablement retirées, soit environ 25% des actions en circulation au 6 juillet.



