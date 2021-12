Ipsen : Oddo reste à surperformance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 97 euros sur Ipsen, après l'annonce en fin de semaine dernière, d'un partenariat stratégique à long terme pour une collaboration mondiale avec Genfit.



'Si le titre a mal réagi vendredi (-8%) ce nous semble être davantage explicable par l'image de Genfit ou le prix qui se justifie par la Phase 3, selon nous, mais le rationnel du deal nous semble intéressant pour le pipeline d'Ipsen', juge l'analyste.



Oddo explique notamment qu'il croit à un risque/reward positif pour elafibranor dans la cholangite biliaire primitive, 'pathologie chronique progressive qui se diagnostique bien et dont la prévalence est malgré tout significative'.



