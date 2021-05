Ipsen : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 89 euros sur Ipsen, après l'acceptation par la FDA américaine de sa demande d'homologation du palovarotène dans la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP).



'L'annonce est positive car elle souligne une nouvelle fois un besoin non couvert et l'absence d'alternative thérapeutique, et car elle rapproche palovarotène de son autorisation de mise sur le marché', juge l'analyste.



'Toutefois, il reste des challenges y compris au-delà de palovarotène (générique de Somatuline, M&A, cost saving). Le marché devrait néanmoins bien réagir sur le titre qui reste peu cher, en absolu, comme en relatif (40% de décote sur le secteur)', poursuit-il.



