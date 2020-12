Ipsen : Oddo reste à 'achat', réduit sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'achat' sur Ipsen avec un objectif de cours réduit de 94 à 89 euros, au lendemain d'un capital market day qui aura permis de présenter ses initiatives stratégiques et les composantes de la trajectoire du groupe, d'ici à 2024.



'Le management d'Ipsen veut enrichir le pipeline en augmentant ses investissements en R&D, et en procédant à des acquisitions d'actifs, avec, pour cela, une enveloppe estimée à trois milliards d'euros sur la durée du plan', souligne l'analyste.



'Une stratégie très tournée vers le développement par croissance externe en pharmacie peut faire craindre des prix élevés d'acquisition ou un risque sur la qualité de la cible', prévient Oddo, dont l'opinion reste toutefois 'dominée par les aspects positifs' du dossier.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.