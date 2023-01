Ipsen : Oddo confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient son conseil 'neutre' sur le titre Ipsen, avec un objectif de cours inchangé de 102 euros.



Le bureau d'analyses rapporte que Ipsen a annoncé ce matin l'acquisition d'Albireo par OPA. Ipsen propose 42 $ par action (soit une prime de 104%) soit 952 M$ plus un CVR de 10 $/action (soit env. 225 M$ supplémentaires) dépendant de l'approbation par la FDA de Bylvay® dans l'atrésie des voies biliaires.



Le deal est centré sur Bylvay® (odevixibat), le premier traitement approuvé pour la cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC) aux USA et dans l'UE, avec un potentiel pour d'autres maladies rares.



Le deal est important en taille : le montant d'acquisition correspond à la moitié du cash aujourd'hui disponible pour le business development (Ipsen indiquait jusqu'ici disposer de 2 MdsE) et sera dilutif jusqu'en fin 2024, estime Oddo.



'En première approche, on peut estimer que les peak sales doivent pouvoir dépasser les 400-500 M$', ajoute le broker.



