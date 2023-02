Ipsen : Nouvelles données positives dans le cancer du rein

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que selon les résultats sur trois ans minimum (avec un suivi médian de 44 mois) de l'essai de phase III CheckMate -9ER, Cabometyx, associé à nivolumab, démontre des bénéfices de survie pour le traitement en première ligne du cancer du rein avancé.



La survie globale médiane est significativement plus élevée chez les patients ainsi traités par rapport au sunitinib, à 49,5 contre 35,5 mois respectivement. Ils démontrent également des bénéfices en termes de survie sans progression et de taux de réponse objective.



Ces données seront présentées lors du symposium sur les cancers génito-urinaires de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GU) avec six abstracts supplémentaires soutenant l'usage de Cabometyx, dans le traitement du cancer du rein avancé.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.