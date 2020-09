Ipsen : Nomination d'un chief business officer

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la nomination de Philippe Lopes-Fernandes en qualité de vice-président exécutif, chief business officer, à compter du 1er octobre, poste pour lequel il sera basé à Cambridge, dans l'Etat américain du Massachusetts.



Philippe Lopes-Fernandes sera responsable de toute l'activité business développement et gestion des partenariats, reportera directement à David Loew, directeur général, et sera membre de l'executive leadership team.



Avant de rejoindre le laboratoire pharmaceutique français, il a travaillé chez Merck KGaA où il était devenu vice-président senior, directeur mondial du business développement et de la gestion des partenariats.



