Ipsen : Nomination au sein de l'executive leadership team

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la nomination de Gwenan White en tant que vice-président exécutif, communication et affaires publiques à compter de mars 2021. Reportant directement à David Loew, le directeur général, elle sera membre de l'executive leadership team.



Basée à Boulogne (France), Gwenan White sera responsable de concevoir, mettre en oeuvre, diriger la stratégie et les activités de communication ainsi que les relations publiques du laboratoire pharmaceutique français à l'échelle globale.



Avant de rejoindre Ipsen, elle était global head of pharma communications and patient advocacy chez Novartis Pharmaceuticals. Au cours de sa carrière, elle a aussi occupé différentes responsabilités au sein d'AbbVie, GlaxoSmithKline et Schering Plough.



