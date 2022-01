Ipsen : Nomination au conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce la nomination de Karen Witts en tant que membre indépendant du conseil d'administration, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, Carol Stuckley, qui expirera à l'occasion de l'assemblée générale de 2025.



Karen Witts a occupé jusqu'en octobre 2021 le poste de directrice financière du groupe britannique Compass, le leader mondial de la restauration qui opère dans 43 pays et compte plus de 500.000 collaborateurs.



Auparavant, elle était directrice financière de Kingfisher, entreprise internationale d'articles de bricolage. Elle a également occupé divers postes stratégiques en finance dans des entreprises telles que Vodafone Group Services et BT.



