Ipsen : Les prévisions d'un analyste

(CercleFinance.com) - Berenberg a démarré ce mercredi le suivi du titre Ipsen avec une recommandation 'conserver' et un objectif de 93 euros dans le cadre d'une initiation sur plusieurs moyennes capitalisations européennes, dont le belge UCB.



Dans sa note, le bureau d'études allemand estime que les fondamentaux du secteur pharmaceutique sont 'sains' et 'pérennes'.



'Pour ce qui concerne les moyennes capitalisations européennes, nous prévoyons une croissance moyenne annuelle de 6% au niveau des ventes et de 8% au niveau des bénéfices pour les cinq années qui viennent', précise l'intermédiaire.



Berenberg affiche un conseil d'achat sur UCB et Lundbeck et recommande de 'conserver' les titres Ipsen et Vifor.



