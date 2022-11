Ipsen : Le titre s'envole, l'avis d'un analyste

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre a terminé la séance en hausse de près de 5%. JPMorgan a placé lundi le titre Ipsen sur sa liste de valeurs à suivre avec intérêt ('catalyst watch') en raison des bonnes surprises que pourrait réserver selon lui le 'pipeline' du groupe biopharmaceutique français.



Dans une note de recherche, l'analyste explique percevoir, pour les six à 12 prochains mois, trois catalyseurs susceptibles de soutenir le cours de Bourse du laboratoire.



S'il reconnaît que le premier événement, c'est-à-dire la publication, prévue avant la fin de l'année, des données sur Cabometyx dans le cancer du poumon pourrait n'avoir qu'un impact boursier limité, JPMorgan pense que les rendez-vous suivants pourraient être bien plus prometteurs.



Il s'agit, rappelle-t-il, des données concernant Onivyde dans le cancer du pancréas, attendues à l'occasion de l'ASCO en février prochain et qui pourrait générer un potentiel haussier de 5%.



Même chose pour l'elafibranor dans la cholangite biliaire primitive (CBP), dont les résultats sont, eux, attendus dans le courant du deuxième trimestre 2023.



S'il place le titre sur sa liste 'catalyst watch' et s'il relève son objectif de cours de 91 à 115 euros, JPMorgan maintient malgré tout une opinion 'neutre' sur la valeur.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.