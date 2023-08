Ipsen : Le titre monte, deux analystes se montrent optimistes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'action Ipsen évolue en nette hausse mardi à la Bourse de Paris et signe la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, soutenue par des commentaires de Deutsche Bank et AlphaValue qui se montrent optimistes sur le titre.



A 11h15, le titre du laboratoire pharmaceutique français gagne 2,6% alors que le SBF 120 recule au même moment de 0,6%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Deutsche Bank indique avoir relevé son objectif de cours sur le titre de 100 à 124 euros, évoquant 'un dossier en voie d'amélioration'.



'Les résultats semestriels ont confirmé que la société opérait une transition vers une phase axée sur plusieurs lancements et focalisée sur l'exécution commerciale, loin des inquiétudes qui concernent actuellement sur Somatuline', explique le bureau d'études.



Deutsche Bank maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Chez AlphaValue, on évoque aussi une 'séduisante petite valeur pharmaceutique'



'Après une fin d'exercice 2022 prometteuse, suivie d'une vigoureuse performance au premier semestre, nous relevons notre objectif de cours de 23%, grâce à un robuste pipeline conjugué à des résultats cliniques encourageants ces derniers mois, à des essais favorables attendus dans les prochains mois et à un bilan solide', conclut-il.



Sa cible remonte ainsi à 168 euros contre 137 euros précédemment, avec une recommandation portée à 'achat' contre 'accumuler' jusqu'ici.



