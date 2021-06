Ipsen : Lancement d'une opération d'actionnariat salarié

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce le lancement d'une opération d'actionnariat salarié, visant à associer plus étroitement les salariés, tant en France qu'à l'étranger, au développement et à la performance du groupe pharmaceutique, et qui sera déployée dans 21 pays.



Cette opération réservée aux salariés sera réalisée par cession d'actions existantes au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise. Elle sera limitée à un nombre d'actions représentant au maximum 1% du capital social.



Le directeur général a fixé le prix de souscription d'une action dans le cadre de cette opération à 66,10 euros. La période de souscription se déroulera du 3 au 17 juin, pour un règlement-livraison de l'offre prévu pour le 20 juillet.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel