Ipsen : Jefferies reprend la couverture à 'achat'

(CercleFinance.com) - Jefferies a annoncé vendredi avoir la couverture du titre Ipsen avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 126 euros.



Dans une note de recherche, le courtier américain se dit particulièrement optimiste concernant la franchise dont dispose le groupe biopharmaceutique dans les neurosciences et l'oncologie.



'Nous considérons le directeur général David Loew comme un opérateur efficace, tout en particulièrement en ce qui concerne le développement de l'activité', souligne-t-il.



Jefferies explique ainsi avoir établi des prévisions au-dessus du consensus pour ce qui concerne la neurotoxine botulique Dysport sur la base de ses contacts avec des leader d'opinion dans la santé.



Le broker dit aussi afficher des estimations supérieure aux attentes du marché pour ce qui concerne l'activité d'oncologie.



'Nous nous attendons à ce que les solides performances d'Ipsen se poursuivent au vu de la dynamique favorable qui porte le bénéfice par action (BPA) et de la perspectives de solides catalyseurs en 2023', conclut-il.



