Ipsen : Hausse de 5% du résultat net des activités semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Ipsen dévoile pour le premier semestre 2020 un résultat net des activités en hausse de 5% à 297 millions d'euros et une marge opérationnelle des activités améliorée de 0,8 point à 32,3% des ventes.



A 1,27 milliard d'euros, le chiffre d'affaires a augmenté de 3,1% en publié comme à taux de change constant, porté par la croissance hors effets de changes de 5,9% des ventes en médecine de spécialité grâce à Somatuline (en hausse de 16,4%).



Pour 2020, Ipsen prévoit désormais une croissance des ventes supérieure à 2% à taux de change constant, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 30% des ventes, objectifs qui 'supposent une reprise progressive des activités suite à la pandémie'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur IPSEN en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok