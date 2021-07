Ipsen : Hausse de 11% du chiffre d'affaires semestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen a publié un chiffre d'affaires de 1,3 MdE au titre du 1er semestre, soit une hausse de 11% à taux de change constants (tcc), par rapport au 1er semestre 2020, porté par les branches Médecine de Spécialité (+11,2% à tcc) et Santé Familiale (+8,6% à tcc).



Le résultat opérationnel des activités s'établit à 480 ME, en hausse de 17%, grâce à la croissance des ventes totales du Groupe et des autres produits des activités ordinaires, tandis que le résultat net consolidé des activités s'élève à 360 ME (+21,2%), porté par l'augmentation de la marge opérationnelle des activités.



Dans ces conditions, le Groupe revoit ses objectifs financiers à la hausse pour l'exercice 2021 prenant l'hypothèse d'une reprise progressive de l'activité mondiale suite à la crise sanitaire.



Ipsen table désormais sur une croissance des ventes totales du groupe supérieure à 8% (vs plus de 4% dans la précédente estimation), et une marge opérationnelle des activités d'environ 32% (vs plus de 30% auparavant).



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.