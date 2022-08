Ipsen : Échec d'une étude dans le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que l'étude de phase III Resilient, évaluant son Onivyde chez des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules, n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, à savoir la survie globale, par rapport au Topotecan.



Néanmoins, il a été observé que le critère d'évaluation secondaire, à savoir le taux de réponse objective, a doublé en faveur d'Onivyde. L'innocuité et la tolérance étaient conformes au profil déjà connu, et aucun nouveau problème de sécurité n'est apparu.



Le laboratoire pharmaceutique français ajoute que les résultats détaillés de cette étude clinique seront présentés lors d'une prochaine conférence médicale et seront communiqués à l'agence réglementaire.



