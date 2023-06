Ipsen : Données positives de phase III dans la CBP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen et Genfit annoncent les premières données positives de l'essai pivot de phase III Elative, qui visait à évaluer elafibranor dans le traitement de patients atteints de la cholangite biliaire primitive (CBP), une maladie hépatique cholestatique rare.



'L'essai a atteint le critère d'évaluation principal, avec un pourcentage statistiquement supérieur de patients ayant observé une évolution cliniquement significative de la cholestase par rapport au placebo', soulignent les deux laboratoires.



Elafibranor a été bien toléré avec un profil de sécurité cohérent par rapport aux études précédentes. Ipsen a l'intention de soumettre des demandes d'autorisation à la suite d'échanges avec les autorités de santé américaines et européennes.



