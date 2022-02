Ipsen : Données de suivi positives dans le cancer du rein

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce des résultats positifs des analyses de l'étude de phase III CheckMate -9ER sur une période de suivi de deux ans, pour son Cabometyx en association avec Opdivo dans le traitement en première ligne du carcinome du rein (RCC) avancé.



Selon le laboratoire pharmaceutique, ces résultats ont en effet démontré des bénéfices soutenus en termes de survie et de taux de réponse, ainsi qu'une amélioration de la qualité de vie liée à la santé pour cette association par rapport au sunitinib.



Le profil d'innocuité établi lors de ce suivi prolongé était cohérent avec celui précédemment observé pour Cabometyx et Opdivo. Ces résultats feront l'objet de deux présentations de posters lors du Symposium de l'ASCO GU, du 17 au 19 février.



