Ipsen : Deutsche Bank relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé mardi son objectif de cours sur le titre Ipsen de 100 à 124 euros, évoquant 'un dossier en voie d'amélioration'.



'Les résultats semestriels ont confirmé que la société opérait une transition vers une phase axée sur plusieurs lancements et focalisée sur l'exécution commerciale, loin des inquiétudes qui concernent actuellement Somatuline', explique le bureau d'études.



Le cabinet de recherche évoque comme prochains catalyseurs la décision de la FDA américaine sur le palovarotène, prévue le 16 aout, ou encore les dossiers d'enregistrement attendus sur elafibranor aux Etats-Unis et en Europe au cours des prochains mois.



Deutsche Bank maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre.



