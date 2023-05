Ipsen : Des données positives à présenter à l'ESPGHAN

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que de nouvelles données issues de son portefeuille dans les maladies rares seront présentées au congrès annuel de l'European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutritions (ESPGHAN), qui se tiendra à Vienne du 17 au 20 mai.



Les six présentations de données démontreront ainsi l'efficacité et la tolérabilité de Bylvay comme traitement potentiel du syndrome d'Alagille (SAG), une maladie cholestatique, et de la cholestase intrahépatique familiale progressive (PFIC).



Le laboratoire pharmaceutique précise qu'elles apporteront notamment 'des preuves d'améliorations rapides, soutenues et significatives du prurit et du sommeil, ainsi qu'une diminution des taux d'acides biliaires sériques (ABS)'.



