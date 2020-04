Ipsen : Croissance de 9,6% des ventes au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Le laboratoire pharmaceutique Ipsen annonce avoir poursuivi une solide croissance des ventes au premier trimestre 2020, de 9,6% à 654,6 millions d'euros en données publiées, soit 8,7% à taux de change constant.



A changes constants, la médecine de spécialité a progressé de 12,5%, tirée par Somatuline, Cabometyx et Décapeptyl, tandis que la santé familiale a reculé de 21,9%, en raison de la centralisation des achats en réseau hospitalier et de l'impact du Covid-19 en Chine.



Ipsen rappelle d'ailleurs avoir suspendu ses objectifs financiers 2020 compte tenu de la pandémie, estimant qu'il 'n'est pas possible, à ce stade, de quantifier l'impact de cette crise sur les états financiers du groupe'.



