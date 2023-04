Ipsen : Croissance de 8% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Ipsen affiche un chiffre d'affaires de 741,9 millions d'euros, en croissance de 7,8% (+5,7% à taux de change constant), pour le premier trimestre 2023, tirée par les performances de ses plateformes de croissance (+14,7% à taux de change constant).



Le laboratoire pharmaceutique met en avant une augmentation de 25,2% pour Dysport et de 31% pour Cabometyx, toujours hors effets de changes, ainsi qu'une contribution des produits récemment acquis Tazverik et Bylvay à la performance des ventes.



Ipsen confirme ses objectifs 2023 d'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 4%, à taux de change constants, et d'une marge opérationnelle des activités d'environ 30%, hors impact potentiel d'investissements additionnels dans le cadre de l'innovation externe.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel