(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son opinion 'neutre' sur Ipsen, Credit Suisse abaisse son objectif de cours de 105 à 95 euros pour refléter la dilution des bénéfices à court terme lié à l'accord Epizyme et les récents mouvements de marché.



'Epizyme marque le premier pas d'Ipsen dans l'hémi-oncologie après s'être concentré auparavant sur les tumeurs solides dans le cancer', note le broker, qui considère toutefois que cette opération stratégique pour le groupe s'inscrit dans un paysage difficile.



Si l'acquisition d'Epizyme devrait selon lui être 'à première vue, dilutive d'environ 20%', Credit Suisse suppose qu'au cours de l'exercice 2022, le quart de dilution est compensé par les récents taux de change positifs.



Pour l'exercice 2023, le broker suppose une dilution d'environ 11% car Ipsen rationalise la base de ventes et de R&D d'Epizyme. Il s'attend à ce que l'accord atteigne le seuil de rentabilité en 2025 et un BPA relutif de 5 à 7% en 2026/27.



