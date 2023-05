Ipsen : Avis négatif confirmé par le CHMP dans la FOP

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce que, malgré le réexamen du palovarotène pour le traitement potentiel de la FOP (fibrodysplasie ossifiante progressive), le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a confirmé l'avis négatif qu'il avait rendu en janvier dernier.



'Nous devons désormais pleinement nous concentrer sur les processus réglementaires en cours dans d'autres pays', a déclaré Howard Mayer, directeur de la R&D chez Ipsen, rappelant des résultats d'efficacité positifs dans l'essai de phase III MOVE.



Maladie ultra-rare avec une prévalence estimée à 1,36 par million d'individus, la FOP provoque de manière continue et permanente une formation osseuse anormale, entraînant une perte progressive de mobilité et une réduction de l'espérance de vie.



