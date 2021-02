Ipsen : Avis favorable dans le carcinome du rein avancé

(CercleFinance.com) - Ipsen a annoncé que le CHMP, le comité scientifique de l'Agence européenne des médicaments, a recommandé l'approbation de Cabometyx en association avec Opdivo de Bristol Myers Squibb pour le traitement en première ligne du carcinome du rein avancé.



La Commission européenne, qui est habilitée à approuver les médicaments au sein de l'UE, va désormais examiner la recommandation du CHMP et devrait communiquer sa décision finale dans les prochains mois concernant l'autorisation du traitement combiné dans l'UE.



Cet avis positif se fonde sur l'étude pivotale de phase III CheckMate -9ER, qui a démontré des bénéfices cliniquement significatifs en termes de survie sans progression, de survie globale et de taux de réponse objective par rapport au sunitinib.



