Ipsen : Approbation dans la FOP aux Etats-Unis

(CercleFinance.com) - Ipsen annonce l'approbation par la FDA américaine de Sohonos, premier et unique traitement pour les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), maladie osseuse ultra-rare impactant près de 400 personnes aux États-Unis.



Le produit est ainsi indiqué en tant que rétinoïde pour la diminution du volume de nouvelles ossifications chez les patients adultes et enfants, âgés de huit ans et plus pour les filles et de 10 ans et plus pour les garçons.



Cette approbation de la FDA se fonde sur les données d'efficacité et de tolérance de l'essai de phase III MOVE, le premier et le plus grand essai multicentrique ouvert mené chez des patients adultes et enfants.



